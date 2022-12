Lavoro: da Bruxelles fondi per giovani e donne per creare occupazione

di Simona Ansani

Sono indirizzati all’italia i fondi del programma React – EU, per la creazione di nuovi posti di lavoro. Fondi che sembrano essere riservati al Mezzogiorno, 1,2 miliardi di euro destinati ad incentivare l’occupazione giovanile, l’assunzione di donne e la formazione nei campi digitali e green.

《Un’importante iniezione di risorse per un’emergenza che attanaglia non solo il Mezzogiorno, ma tutto il Paese》, è il commento del Segretario Generale Nazionale FNA-Confsal Cosimo Nesci, 《la disoccupazione giovanile va affrontata in una visione d’insieme che riguarda le criticità del territorio: bassa produttività, bassa qualità e quantità di servizi offerti dalla pubblica amministrazione, illegalità diffusa, carenze infrastrutturali, alto tasso di disoccupazione, bassa partecipazione al mercato del lavoro soprattutto nella fascia dei giovani, abbandono scolastico diffuso. Ci auguriamo che queste risorse davvero vengano spese nel modo giusto e per politiche che guardino al futuro dei nostri ragazzi》.