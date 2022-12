SIDERNO Il vescovo incontra le associazioni cittadine

R. & P.

Si è svolto nella Sala del Consiglio comunale di Siderno, l’incontro pastorale tra il vescovo della Diocesi di Locri-Gerace e le associazioni cittadine.

Erano presenti i presidenti Vincenzo Bruzzese per la Consulta delle Associazioni e Antonella Scabellone per la Pro Loco.

L’Amministrazione comunale era rappresentata dal presidente del Consiglio comunale Alessandro Archinà, dall’assessore agli Eventi Culturali e Cerimoniale, Pubblica Istruzione e Strutture Scolastiche, Pari Opportunità, Francesca Lopresti e da Mariateresa Floccari, assessore ai Lavori Pubblici e Urbanistica e Assetto del Territorio, al Patrimonio e Demanio.

In aula anche la presenza di diversi consiglieri sia della maggioranza che della minoranza.

La presenza dell’attuale comandante della Polizia locale Angela Pascuzzi.

Il vescovo accompagnato dai parroci della città, si è subito portato nella sala del Consiglio comunale dove ad attenderlo c’erano i rappresentanti delle 52 associazioni iscritte all’Albo comunale delle associazioni.

Il presidente del Consiglio comunale Alessandro Archinà portando i saluti del sindaco, assente per impegni politici altrove, ha sottolineato l’importanza dell’incontro.

“L’Amministrazione comunale della città – ha dichiarato il presidente del Consiglio comunale – ha dato il benvenuto a Sua Eccellenza, il vescovo della Diocesi di Locri – Gerace, affermando che l’importanza di quell’evento e adesso ribadisco l’importanza di quello che si vive con il mondo associativo della nostra città”.

Vincenzo Bruzzese, presidente della Consulta ha ringraziato Sua Eccellenza, il vescovo, ricordando che mai prima di questa occasione, il più alto rappresentante della chiesa sul territorio, abbia incontrato il mondo associativo cittadino.

“E’ la prima volta – ha detto Bruzzese – da quando la Consulta è nata 12 anni orsono, ai tempi della commissaria Rosalba Scialla che il vescovo della Diocesi di Locri – Gerace, in visita pastorale incontri le associazioni. Per questo e per tanti altri motivi, quest’incontro per noi rappresenta un momento storico, che speriamo si possa ripetere per il futuro.”

Bruzzese ha spiegato com’è nata e come è costituita la Consulta, non tralasciando di sottolineare i principi e gli obiettivi che essa ha nel tessuto sociale.

Intervenendo a sua volta, la presidente della Pro Loco di Siderno, Antonella Scabellone, ha illustrato la funzione dell’associazione da lei presieduta da due anni e il lavoro che svolgono i ragazzi del servizio civile universale, assegnati all’associazione.

Lavoro che va dall’accoglienza all’informazione turistica e all’organizzazione degli eventi.

Dopo gli interventi di Mario Diano, decano e cofondatore della Consulta e di Ersilia Multari, per diversi mandati presidente della Consulta, è stata la volta del vescovo.

“Non mi aspettavo un incontro così motivato e partecipato. Sono sorpreso – ha dichiarato monsignor Oliva – dell’esistenza di un’organizzazione così importante per un territorio importante, così com’è Siderno. Il vostro lavoro, sono sicuro, si svolgerà in sinergia con l’Amministrazione comunale. Questo è fondamentale. In questi giorni ho visitato qualche famiglia, le tante scuole presenti e ho notato l’accoglienza, la bontà di ogni cittadino. Dei bambini nelle scuole. Sono infatti le scuole la parte preponderante di una società civile. I problemi esistenti sono tanti. Ma la collaborazione tra le parti politiche e quelle associative sono fondamentali per la risoluzione, perché voi associazioni siete il filtro, la parte propositiva. E’ bello e ripeto, rimango molto sorpreso di conoscere questa realtà, che non esiste in molti altri paesi. Dopo le visite agli ammalati, ai bambini, alle autorità, mi sento a casa mia. Continuate su questa strada, non vi fermate – ha concluso il vescovo – camminate assieme lungo la costruzione della società”.

Nel salutare, il presidente della Consulta delle Associazioni, ha reso partecipe il vescovo dell’iniziativa delle realtà associative convenute che hanno voluto consegnare una somma in danaro, da destinare a chi il vescovo riterrà più opportuno.

“Una goccia, un piccolo gesto – ha detto Bruzzese – che certamente Lei saprà a chi destinarlo”.

Dall’incontro è nata l’idea, accolta con grande entusiasmo da parte del vescovo, di organizzare un forum delle associazioni presenti sul territorio della Locride.