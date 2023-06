Immagini e Video ESCLUSIVI di Enzo Lacopo © 2023

Natile: esposto al sorgere del sole! E’ il significato del toponimo che ha attribuito il Prof. Daniele Macris nella splendida cornice della piazzetta di Chiesa Vecchia nell’antico centro di Natile ai piedi di Pietra Kappa e del romitorio delle Rocche di San Pietro.

L’incontro, programmato da tempo e rinviato per un’allerta meteo, è stato fortemente voluto da Annamaria Sergi, presidente della Pro Loco, e ben organizzato dai soci. Anche questa volta una fitta pioggia ha rischiato di dirottare l’incontro al chiuso della locale sede ma la schiarita ha consigliato di svolgerlo all’aperto.

Annamaria ha introdotto i lavori con l’impegno e l’entusiasmo che la contraddistingue e dopo i saluti del Sindaco il prof. Macris si è lanciato in una disamina dei cognomi e dei toponimi del luogo spiegandone le origini ed i significati. La conversazione è stata avvincente e partecipata, dal numeroso pubblico intervenuto sono state fatte domande e richieste di chiarimenti a cui il pacioso prof. Macris non si è sottratto. Al termine dell’incontro il relatore si è detto disponibile a lavorare perché gli appunti dell’evento potessero diventare un libretto da stampare e distribuire, miglior modo di fare memoria. Questo luogo a rischio di spopolamento, così come molti centri interni, ha invece dimostrato che possono essere attrattori perché possono sviluppare cultura, questo ha fatto la pro loco di Natile! Un importante tassello culturale ai tanti già presenti e purtroppo trascurati e dimenticati. La vita pullulava nell’interno quando le marine erano malariche e malsicure mentre oggi la socialità si è spostata nei grandi centri commerciali e gli abitanti sono diventati consumatori abdicando la cittadinanza ed il senso di appartenenza, cosa che invece si ritrova nei toponimi e nei cognomi esaminati dal prof. Macris. Grazie alla pro loco per questa bella pagina scritta in un pomeriggio sciroccoso di questo giugno anomalo.

Gli intermezzi musicali opera del maestro Gianni Favasuli che con la sua chitarra riesce sempre ad emozionare. Emozioni che sono emerse anche nell’assaggio di uno spuntino di prodotti tipici ma il clou si è raggiunto con le zeppole fritte al momento dalle socie della pro loco. Una piacevole giornata tra Natura, Cultura, Arte e astronomia, socialità allo stato puro. Salute! (Arturo Rocca)

VIDEO