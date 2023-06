Il Pd Calabria esprime la sua massima vicinanza e solidarietà al sindaco di Villa San Giovanni Giusy Caminiti dopo il vile gesto intimidatorio subito nelle scorse ore. Il tentativo doloso, da parte di ignoti, di incendiare il portone di ingresso dello studio legale del primo cittadino, va condannato con estrema forza e rappresenta tutto quello contro cui il Pd si batte con il quotidiano impegno a difesa e sostegno della legalità. Confidiamo che, grazie all’impegno delle Forze dell’Ordine e della Procura di Reggio Calabria, presto si faccia luce su quanto accaduto e che l’autore del gesto possa essere assicurato alla giustizia. Nel frattempo siamo certi che Giusy Caminiti non si farà intimorire e proseguirà con lo stesso impegno di sempre nella sua attività amministrativa nell’interesse della comunità villese. Con la certezza di di potere contare pienamente sul sostegno del Pd ad ogni suo livello.

PD CALABRIA

–

“Apprendiamo con sgomento e preoccupazione che il sindaco di Villa San Giovanni, Giusy Caminiti, è stata vittima nella prima serata di ieri, di un vile ed inqualificabile atto intimidatorio”.

Queste le dichiarazioni del consigliere regionale, Antonio Billari.

“Quale rappresentante della massima assise regionale ma prima ancora come cittadino del territorio metropolitano – ha aggiunto Billari – esprimo il massimo sostegno e solidarietà verso un sindaco onesto e responsabile che da sempre ha messo passione determinazione nel proprio agire quotidiano”.

CONSIGLIERE REGIONALE ANTONIO BILLARI

–

“Piena ed incondizionata solidarietà e totale vicinanza al sindaco di Villa San Giovanni, Giusy Caminiti, alla sua famiglia e a tutta l’Amministrazione comunale villese. L’incendio al portone dello studio del sindaco è un fatto gravissimo che va stigmatizzato con forza e determinazione. Ancora una volta purtroppo le forze oscure che attanagliano la nostra terra si palesano in un gesto violento, volto a fermare l’azione riformatrice e progressista di un’Amministrazione brillante e volitiva come quella di Villa San Giovanni. Conosciamo la determinazione di Giusy Caminiti e sappiamo che il sindaco, insieme a tutta la sua squadra, non arretrerà di un millimetro, continuando la sua attività di servizio nei confronti della comunità villese, in queste ore colpita e sconvolta da questo assurdo gesto”.

Così in una nota il sindaco facente funzioni della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Carmelo Versace esprime, anche a nome dell’intero Consiglio metropolitano, la piena solidarietà dell’Ente nei confronti del sindaco di Villa San Giovanni, Giusy Caminiti.

“Chi ha avuto modo di conoscere Giusy – prosegue Versace – sa che questo vile atto minatorio non condizionerà in alcun modo il suo operato e quello dell’Amministrazione che rappresenta che in questo primo scorcio di mandato ha lavorato con grande passione per invertire la rotta dello sviluppo su Villa San Giovanni, operando quotidianamente, nonostante le mille difficoltà ereditate, per il bene della collettività”.

“Piena fiducia negli organismi inquirenti – ha commentato ancora il sindaco facente funzioni di Palazzo Alvaro – che hanno già immediatamente eseguito i rilievi del caso, nella speranza che l’autore di questa follia possa essere al più presto assicurato alla giustizia”. “Purtroppo è accaduto spesso negli ultimi anni – ha aggiunto Versace – che un sindaco o un amministratore del nostro territorio sia stato colpito, attraverso episodi violenti o intimidatori, esattamente come è avvenuto la scorsa notte a Villa San Giovanni. Gli atti minatori nei confronti di chi si occupa della cosa pubblica, dimostrando coraggio ed amore per la propria terra, stanno diventando ormai un’assurda e macabra consuetudine. Non è possibile continuare considerandoli quasi un necessario effetto collaterale o un rischio del mestiere. Chi assume l’onere e l’onore di amministrare la cosa pubblica, soprattutto in un territorio complesso come il nostro, deve essere libero di farlo in assoluta serenità, senza che questo possa comportare dei rischi per sé o per la propria famiglia”.

“Su questo tema – conclude Versace – chiediamo l’attenzione delle massime istituzioni nazionali, richiamando la necessità di un’azione seria e senza sconti, che punti ad inasprire i provvedimenti di natura giudiziaria nei confronti di chi si rende protagonista di gesti sconsiderati che non vanno a minare solo la sicurezza di una persona, in questo caso il sindaco Caminiti, cui va tutta la nostra personale vicinanza, ma rischiano di minare ed infangare l’onore di un’istituzione come il Comune, il primo avamposto della democrazia sul territorio, e di un’intera comunità”.

CITTA’ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

–

La Conferenza delle donne democratiche dell’area metropolitana di Reggio Calabria esprime solidarietà e vicinanza alla sindaca di Villa San Giovanni, Giusi Caminiti, vittima di un ignobile atto criminale. Sempre più amministratrici e amministratori subiscono attentati e intimidazioni, una pratica intollerabile e incivile, per debellare la quale riteniamo possa essere utile sostenere il

proficuo lavoro dell’Osservatorio nazionale sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali con una maggiore sensibilizzazione sui territori e con un lavoro congiunto tra istituzioni e politica locale, trasversalmente, per individuare ulteriori strumenti di contrasto. Siamo certe che la sindaca Caminiti e l’intera città di Villa San Giovanni, risponderanno con ferma determinazione contro la subcultura criminale che ha mosso la mente e la mano di pochi abietti.

CONFERENZA DELLE DONNE DEMOCRATICHE DELL’AREA METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

–

“Purtroppo assistiamo all’ennesimo atto vile nei confronti di un amministratore locale. Questa volta ad essere colpita è il sindaco di Villa San Giovanni Giusy Caminiti. Tutto questo è inaccettabile. Mi auguro che gli inquirenti possano fare presto luce sui fatti e che i responsabili siano individuati e arrestati. A Giusy Caminiti e a tutta la comunità villese la mia solidarietà e vicinanza”.

A scriverlo in una nota, è il consigliere regionale di Forza Italia, Giuseppe Mattiani.

IL CONSIGLIERE REGIONALE DI FI GIUSEPPE MATTIANI

–



La CGIL dell’Area Metropolitana di Reggio Calabria esprime totale appoggio e solidarietà alla sindaca del Comune di Villa San Giovanni, Giusy Caminiti, oggetto di vile intimidazione compiuta la sera di sabato 3 giugno con l’incendio, ad opera di ignoti, del portone del suo studio legale. Atti del genere sono spesso accaduti, purtroppo, ai danni di chi si occupa della cosa pubblica rendendo l’assunzione di un incarico politico – amministrativo un “mestiere a rischio”. Ciò è paradossale, per chi, come la sindaca Caminiti, si dedica al bene comune con passione politica e spirito di abnegazione.

“Atti del genere – chiosa Gregorio Pititto, segretario generale della CGIL dell’Area Metropolitana di Reggio Calabria – sono, come abbiamo sempre sostenuto, gesti contro la libertà, e vanno condannati fermamente e senza timidezze. Confidiamo – prosegue – nelle attività investigative degli inquirenti, per individuare gli autori di questi atti ignobili ed inqualificabili che minano le fondamenta della legalità e della civile convivenza.” Azioni codarde del genere, dovrebbero, probabilmente, determinare delle modifiche nella propria azione amministrativa. Esse, invero, devono ulteriormente incitare a proseguire nella strada intrapresa sempre con maggiore determinazione. Dunque piena vicinanza alla prima cittadina di Villa San Giovanni ed alla sua famiglia da parte di tutta la CGIL Area Metropolitana di Reggio Calabria.



Gregorio Pititto

Segretario Generale CGIL Area Metropolitana di

Reggio Calabria