I POTERI FORTI Lunedì 23 al Naufrago i racconti di Giuseppe Zucco

Un percorso a ritroso nel tempo, dalle tenebre alla luce, dalla vecchiaia alla giovinezza, alla speranza, alla gioia, approdando a un luogo dove i sentimenti sono l’unica risorsa per salvarsi ed esistere.

“I poteri forti” di Giuseppe Zucco (NN editore Milano, 2021) è un volume di cinque racconti in cui l’autore, originario di Locri ma da anni residente a Roma laddove lavora alla Rai, entra nelle pieghe più intime dell’animo umano, scavando con una potenza introspettiva senza paragoni e uno stile di scrittura asciutto che cattura il lettore dalla prima all’ultima pagina.

“Questo libro – è scritto nella quarta di copertina – è per chi vede in un barattolo di zucchero la sua spiaggia privata, per chi si è lasciato sedurre dalla dolcezza ripugnante del ‘Racconto dei racconti” di Matteo Garrone, per chi pretende di assaggiare ogni gusto di gelato, e per chi, toccato dalla luce di un bacio, ha sentito il proprio corpo trasformarsi per sempre, evaporare nell’aria, solcare il cielo infuocato”.

“I poteri forti” verrà presentato lunedì 23 agosto alle 18.30 al lido “Il Naufrago” di Siderno – spiaggia lato Sud.

Gianluca Albanese e Cristina Briguglio dialogheranno con l’autore.