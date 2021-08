Calabria, violenza sugli animali. Bonavita (Pai) denunzia: “troppa indifferenza dalla popolazione”

R&P

Calabria , troppi casi in poco tempo di indifferenza da parte della popolazione dinnanzi ad atti di violenza

Il primo, Praia a mare, località Fiuzzi, sulla spiaggia un uomo, indicato come il “proprietario ” uccide il cane gettandolo più volte in acqua davanti all’ indifferenza dei più. Solo qualcuno chiama i carabinieri, che a loro volta chiamano la municipale che interviene. (La sottoscritta ha inviato debita richiesta ufficiale per conoscere quanto meno se il soggetto fosse italiano o meno, e dato pubblico, se fosse in stato di fermo o altro, e le è stato risposto che era tutto coperto da segreto istruttorio)

Assurda omertà che vige ovunque in Calabria Purtroppo. Solo tanta espressione di condanna per il gesto , tante persone indignate dopo i fatti ma, al momento , nessuno che si fosse mosso per impedirne la morte

Secondo caso sempre in provincia di Cosenza, stavolta a Tortora.

Una ricercatrice originaria di Roma, ma residente a Ferrara , in vacanza accudisce per pochi giorni dei cuccioli abbandonati, che siano randagi o meno poco importa .

E, viene addirittura minacciata.

L’ accusa è aver lasciato delle ciotole in uno spazio privato !!

In seguito, poi aggredita e percossa a sangue da un’ intera famiglia!

Motivazioni alquanto assurde ,ma quello che sconvolge maggiormente è la violenza che, oggigiorno, sembra una moda .

E, anche stavolta, in pieno giorno e , senza che nessuno dei presenti intervenga . Come se fosse uno spettacolo da guardare .

Altri casi in provincia di Reggio, a Siderno, una volontaria OIPA stavolta aggredita solo verbalmente per aver dato cibo ad una colonia di gatti non censita che, a detta degli abitanti della via, disturbavano il sonno e salivano sulle auto nuove. Intimando addirittura alla volontaria di portarseli a casa propria e minacciando di provvedere loro altrimenti. Due dei gatti sono stati ritrovati morti . Anche qui i passanti a raccolta ad osservare come fosse uno spettacolo.

A Bovalino stesse intimidazioni ad una volontaria UGDA ,sempre con la scusa dei piattini lasciati in un angolino del marciapiede.

Cutro, provincia di Crotone, una volontaria si ritrova puntualmente uccisi i gatti che accudisce. Ultimo ucciso presumibilmente con il bastone della scopa della vicina .

Nessuno interviene.

Fortunatamente sia la ricercatrice, sia le volontarie non si sono fatte intimorire dalle minacce, la ricercatrice ,dopo essersi recata in ospedale , ha inoltrato debita denuncia dei fatti agli organi competenti che, ci auguriamo ,non archivino il caso.

Le volontarie hanno immediatamente allertato una la stazione dei carabinieri di Siderno e la municipale che sono immediatamente intervenuti

Ed a Bovalino, la volontaria ha comunque presentato richiesta di tutela al Comune, inoltrando richiesta di censimento della colonia in qualità di tutor .

Il Partito Animalista Italiano, che per la prima volta si candiderà in Calabria , invita a denunciare qualsiasi atto di maltrattamento, a non farsi intimorire dalle minacce e soprattutto ad aiutare chi ,in quel momento ha bisogno, sia essere umano che animale .

Siamo tutti creature, ma il messaggio importante è aiutare i deboli, coloro che non hanno voce e, mai più girarsi dall’ altra parte .

Per le segnalazioni: partitoanimalista@gmail.com

Marilene Bonavita Belvedere

Delegata ufficio stampa P.A.I . Provincia Reggio Calabria