Festival di Sanremo: vince Marco Mengoni

di Simona Ansani

SANREMO – Vince la 73° edizione del Festival di Sanremo Marco Mengoni, un emozione unica per il cantante, mai un pronostico sulla vittoria annunciata già dalla prima serata è stato azzeccato come quest’anno. Grande voce e un testo ben strutturato musicalmente, visto che sul palco riceve anche il premio come migliore composizione musicale assegnato dall’orchestra del Festival. Mengoni il 9 maggio gareggia al Eurovision Song Contest 2023.

Premiati anche Colapesce e Dimartino con il premio della critica Mia Martini e il premio della sala stampa; premio per il miglior testo per i Coma Cose.