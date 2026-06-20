di Enzo Romeo

ROCCELLA IONICA – Alla tre giorni ARGOMENTO A PIACERE, in svolgimento fino a domani sera a Roccella Jonica, con ospiti grandi protagonisti della cultura, del giornalismo e della televisione, non si puo’ riprendere in diretta. Lo stavo facendo da un mio profilo social. Mi sono seduto in prima fila, ammetto riservata, solo con l’intenzione di stare qualche minuto. Ma una persona si e’ avvicinata-senza un saluto, con voce calma, ma molto freddamente- dicendomi che non si poteva. Essendo rimasto male, mi sono guardato intorno, e mi sono appena permesso di osservare, con una intenzione di scuse in realta’, che non me lo aveva detto nessuno e che non avevo letto un’eventuale informazione in tal senso.

Risposta della persona, che non so chi sia, ne mi interessa saperlo: ” Glielo sto dicendo io”.Non ho chiesto quale titolarita’ avesse, ho detto di essere un giornalista (non lo dico mai) e di essere in regola. Ho chiesto scusa e ho salutato, alzandomi dal posto che avevo “abusivamente” dominato per pochissimi minuti.Ahhh, dimenticavo, era -ed e’ mentre scrivo- un pullullare di telefonini che riprendevano la serata con foto, video e quant’altro. Addirittura una persona lo ha fatto vicino a chi mi ha, di fatto, censurato e che, aggiungo, ha occupato il posto accanto al mio e fatto accomodare altri. BENE!

Ho molta stima del sindaco Zito. Gli chiedo la cortesia di raccomandarsi con gli organizzatori o suoi delegati, o soggetti che fanno parte degli entourage, in occasione degli eventi, di avere maggiore delicatezza ed attenzione verso gli altri.

Perchè capisco di avere sbagliato in 45 anni di gavetta ad essere stato troppo modesto e sempre un passo indietro, favorendo i’ambiziosetto di turno.

Peraltro, dal palco proveniva perfettamente la ricchezza dei contenuti delle tematiche trattate, elemento che stride malignamente con l’episodio che sto denunciando.