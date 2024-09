di Redazione

CAULONIA – Sempre più in alto la qualità della plurititolata e pluripremiata Accademia di Arti Marziali, Difesa Personale e Kickboxing, fondata e diretta dal professore Giuseppe Cavallo, 9° DAN di kempo, stella al merito sportivo del Comitato Olimpico Nazionale, nonché consigliere regionale CONI, direttore tecnico europeo della federazione kempo international e Maestro federale di Karate, Jujitsu, Kickboxing, Wushu Kung Fu, insegnante tecnico di lotta, judo, krav maga e altre discipline marziali.

Dal primo di ottobre a Siderno Marina, dalle ore 17:45 nella palestra della Casa dei Giovani, in via dei Tigli (nei pressi del negozio la biciletta); dal 3 ottobre, alle ore 17,45 a Caulonia Marina, presso l’impianto geodetico (pallone – palazzetto adiacente al campo di calcio) di Vasì e successivamente, dalla prima settimana di ottobre nella palestra delle scuole medie Salvemini di Polistena, le atlete e gli atleti dell’Accademia Maestro Giuseppe Cavallo, campione nazionale e internazionale, riprenderanno le attività con uno staff tecnico d’eccezione composto, oltre che dal dottore Cavallo, dal: maestro Nicola Geranio, 8° DAN; dalla maestra, dottoressa Maria Spanò; dal maestro Rocco Garelli; dagli insegnanti tecnici Giovanni Audino e Gabriele Pronestì. Tra le varie discipline praticate in Accademia, oltre alla lotta a terra, viene introdotta la lotta olimpica, stile libero, femminile e greco romana. Già praticata da alcuni atleti del maestro Cavallo, che hanno potuto vivere esperienze notevoli, a livello nazionale, l’antica disciplina sportiva potrà offrire ad atleti ed atlete anche possibilità di ambire a vestire la maglia azzurra in ambito olimpico e/o di fare parte di squadre dei Vigili del Fuoco, Forze dell’Ordine e Forze Armate.

Praticare arti marziali in un ambiente privilegiato, sereno e protetto come quello dell’Accademia Cavallo, favorisce una crescita psico fisica adeguata dei giovani e aumenta la loro autostima, sicurezza e capacità difensiva. Non sport violenti, dunque, ma sport completi che aiutano a sviluppate capacità innate e a farne nascere di nuove, per vivere, meglio, la vita.