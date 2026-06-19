BENESTARE- Sabato 20 giugno, a Benestare, si terrà la presentazione del libro del prof. Carmelo Scordino “il Mondo che vorrei”, grazie al patrocinio del Comune ed alla presenza del Sindaco, avv. Domenico Mantegna, e dell’ Assessore alla cultura, dott.ssa Simona Musolino.

Modera la dr. Marilene Bonavita, politico attivista del P.A.I e giornalista, che avrà il piacere di guidare il pubblico alla scoperta di un’opera che tocca corde sensibilissime per il nostro mondo che vorremmo.

​Il prof.Scordino, con la sua esperienza di ex insegnante di chimica, non ci offre solo un’utopia, ma una strada scientifica, concreta e basata sulle energie rinnovabili. “Perché il mondo che vorremmo – e che dobbiamo costruire – non può prescindere da un rapporto nuovo, pulito e soprattutto rispettoso tra uomo, scienza e natura.”

La nostra Calabria è una terra meravigliosa, ricca di sole, vento e acqua: avrebbe tutte le carte in regola per essere un hub d’eccellenza per le energie rinnovabili. Nel ‘Mondo che vorrei’ si parla di innumerevoli argomenti importanti per il futuro energetico del nostro Sud. Siamo pronti per questa transizione?

Siete invitati tutti! L’ evento si terrà presso la sala della biblioteca comunale .