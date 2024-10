di Patrizia Massara Di Nallo

L’A.M.C.A. (Associazione Micologica Culturale Aspromonte) con il patrocinio del Comune di Reggio Calabria organizza la I° Mostra Micologica A.M.C.A. per domenica 20 Ottobre 2024 dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00 presso la Galleria di Palazzo San Giorgio a Reggio Calabria, a cura sempre dell’Associazione Micologica Culturale Aspromonte.



La mostra si propone di sensibilizzare i cittadini sul consumo responsabile e sulla corretta raccolta dei funghi epigei spontanei, rispettando l’ambiente e tutelando la biodiversità.

L’evento ha, pertanto, una funzione sociale importante perché, oltre a mettere in evidenza i gustosi frutti boschivi che tradizionalmente arricchiscono i piatti della cucina calabrese, ha la valenza di mettere in guardia dalle tante insidie alle quali vanno incontro raccoglitori domenicali che, inconsapevoli dei rischi, riempiono i panieri con specie fungine pericolose e talvolta letali.



Necessaria preparazione dell’evento è, naturalmente, la ricerca dei funghi da esposizione, che, il giorno antecedente la mostra, saranno appositamente raccolti nei vari habitat naturali dell’Aspromonte dai soci dell’associazione più volenterosi.

Le diverse specie fungine saranno sistemate sui tavoli con appositi cartellini sui quali, oltre al nome scientifico, sarà indicata la loro commestibilità o meno.



Inoltre, micologi qualificati, biologi, e soci esperti dell’associazione saranno a disposizione del pubblico, durante l’intera giornata, per rispondere ai vari quesiti, soddisfare curiosità e sfatare false credenze.



L’ingresso alla mostra è libero e gratuito.

Una mostra utile e istruttiva sia per gli adulti quanto per i bambini che avranno modo di vedere da vicino, e non solo virtualmente, una varietà interessante offerta dalla biodiversità della nostra terra.