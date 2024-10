R. & P.

La Uil Pensionati di Reggio Calabria esprime la propria forte preoccupazione per il grave disservizio che riguarda il sistema di prenotazione delle prestazioni sanitarie pubbliche nella fascia ionica della provincia.

Le segnalazioni ricevute dai cittadini, in particolare da pensionati e anziani, descrivono una situazione insostenibile, caratterizzata da tempi di attesa estremamente lunghi per visite specialistiche ed esami diagnostici, e da una generale mancanza di informazioni chiare sui canali di prenotazione.

« Questo caos – dice Giuseppe Talia, segretario generale della Uil Pensionati di Reggio Calabria – sta mettendo a rischio il diritto alla salute di moltissimi cittadini, specialmente delle fasce più fragili della popolazione che necessitano di cure immediate o continuative. Gli utenti si trovano spesso costretti a rivolgersi a strutture private, con un impatto economico insostenibile, o a rinunciare alle cure, con conseguenze potenzialmente gravi per la loro salute. La Uil Pensionati Reggio Calabria richiama l’attenzione delle istituzioni competenti – la Regione Calabria, l’Asp di Reggio Calabria e i sindaci dei Comuni interessati – su questa grave situazione e richiede interventi urgenti e concreti per potenziare il servizio di prenotazione, ampliando la disponibilità di appuntamenti e migliorando le modalità di accesso alle prestazioni sanitarie; E ancora, ridurre i tempi di attesa: garantendo priorità alle urgenze e alle categorie fragili, come gli anziani e i malati cronici. E, infine, aumentare il personale sanitario e amministrativo per fronteggiare l’alto numero di richieste e migliorare l’efficienza del servizio e informare adeguatamente i cittadini, con una campagna di comunicazione capillare sui percorsi di prenotazione, per facilitare l’accesso alle prestazioni sanitarie soprattutto nelle aree più isolate. È inaccettabile che, in una regione già fortemente penalizzata sul fronte dei servizi sanitari, i cittadini debbano affrontare simili difficoltà per ottenere prestazioni di base – dichiara Giuseppe Talia – chiediamo che le autorità competenti intervengano con urgenza per garantire un accesso dignitoso e tempestivo alle cure. Rimaniamo – conclude – a disposizione per collaborare con le istituzioni, offrendo il proprio contributo per migliorare la situazione e tutelare il diritto alla salute di tutti i cittadini della fascia ionica reggina».