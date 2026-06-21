SPECIALE di Enzo Lacopo © 2026

GERACE – L’edizione 2026 della “NOTTE ROMANTICA” ha visto la partecipazione soprattutto di molte ragazze e di coppie.

Anche questa volta il pilota della notte dedicata a Cupido nella mitologia romana ed Eros, il Dio greco dell’amore fisico e del desiderio, è stato il Sindaco della Città dello Sparviero, invitando i partecipanti all’evento di dedicare uno scatto tra i cuori e le varie coreografie installate lungo il Borgo.

Immagini e Video ESCLUSIVI editati dal nostro Enzo Lacopo.

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