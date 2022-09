Bovalino presenta Note in Musica e Parole

di Simona Ansani

BOVALINO – Si svolgerà sabato 1 ottobre il caffè letterario Mario La Cava dal tema “Note in musica e parole”, con la presenza di Giuseppe Patea alla chitarra e voce, e Bruno Callipari alla chitarra.

Un progetto che nasce dalla volontà 《 volontà mai sopita di comunicare attraverso la passione per la musica》 come spiegano gli organizzatori.

《Comunicare per rispolverare quel senso critico che la commercialità e le esigenze della produttività spesso ripiegano in un angolo. Senso e spirito critico che portano a riflettere sulle colonne portanti della nostra esistenza e del nostro essere, sui valori che denotano la nostra società. Critica, esaltazione, rammarico e riflessione, noumeni e fenomeni che nonostante la deriva sempre più materialista del nostro tempo, non potranno mai essere piegati per il loro essere radice. Radice di una società che nonostante innumerevoli bufere non potrà mai essere estirpata》.