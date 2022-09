Benestare: tutto pronto per la 13° edizione dei “Catoja in Festa”

R. & P.

BENESTARE – 13° edizione dei “Catoja in Festa” dal 29 settembre al 2 ottobre musica, saperi e sapori nel paese di Gesso.

Parte domani giovedì 29 Settembre, alle 18, la tredicesima edizione del tradizionale evento popolare “Catoja in Festa”, l’appuntamento promosso dall’Amministrazione Comunale di Benestare nato dalla volontà di far rivivere il centro storico del suggestivo borgo calabrese. L’idea, nata 13 anni fa con la poetessa Renata Ceravolo, è cresciuta di anno in anno grazie alla collaborazione di tutti i benestaresi con l’obiettivo di valorizzare e vivacizzare il borgo e promuovere le sue “case di gesso” uniche in Italia per struttura e tipologia.Quattro giorni di eventi e di attività che animeranno il centro e vedranno un ricco programma presentato dal Sindaco Domenico Mantegna con la collaborazione della Proloco Di Benestare, della Regione Calabria, della città Metropolitana di Reggio Calabria e di Calabria Sona.

Le giornate prevedono la presenza di oltre 105 Catoja aperti al pubblico e che presenteranno enogastronomia locale e artigianato, proponendo sapori e tradizioni del mondo contadino.Tante inoltre le sorprese di questo 2022 per un’edizione che si preannuncia da record, anche grazie alla presenza di oltre 20 attrazioni artistiche, culturali e musicali, fuochi pirotecnici con il loro culmine nei concerti del 30 settembre di Ciccio Nucera e del 2 ottobre di Davis Muccari.

《Ci siamo rimessi in moto con grande entusiasmo per far ripartire un evento che tutti a gran voce ci hanno sempre richiesto – afferma il Sindaco di Benestare Domenico Mantegna – tante sono le difficoltà logistiche ed economiche ,ma lo spirito di rimettersi in gioco da parte dei miei concittadini meritava uno sforzo corale e deciso da parte di tutta l’Amministrazione da me presieduta. Puntiamo molto su questo evento che, oltre ad essere un grande momento di promozione per il nostro territorio, è un’occasione unica di socialità e di collaborazione nella nostra piccola comunità》.

Una delle novità di questo 2022 è la presentazione del nuovo logo che proietterà l’evento dei “Catoja” verso il futuro. Un logo che racchiude la storia, ma anche la voglia di progettualità per questa iniziativa. La progettazione grafica è stata realizzata in collaborazione con lo “Studio Vintera” di Torino e resa possibile grazie all’amore per la sua terra d’origine di Antonino Pollifrone (grafico e artista nazionale). Appuntamento, quindi, dal 29 settembre al 2 ottobre, dalle 18 in poi, a Benestare per rivivere insieme il grande appuntamento dei “Catoja in festa” con ingresso completamente gratuito. Il programma completo è consultabile sui siti e sui social ufficiali del Comune di Benestare e di Calabria Sona.