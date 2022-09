LOCRI Lunedì 3 ottobre una mostra su Armida Barelli, cofondatrice dell’Università Cattolica

R. & P.

Lunedì 3 ottobre 2022, alle ore 17.30, nel Salone delle conferenze del Centro Pastorale di Locri, alla presenza di monsignor Francesco Oliva, sarà inaugurata la Mostra “Armida Barelli. Nulla sarebbe stato possibile senza di lei”, promossa dall’Istituto Giuseppe Toniolo di Milano, ente fondatore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.

Una Mostra itinerante che in questi mesi sta attraversando le diocesi italiane con lo scopo di far conoscere alle nuove generazioni la figura di una donna determinata ed infaticabile, che, proclamata beata il 30 aprile scorso nel Duomo di Milano, ha segnato la prima metà del Novecento con la sua volontà di rafforzare la presenza cattolica in tutta Italia.

Laica nel mondo e per il mondo, ha dato forma a un nuovo ruolo delle giovani e delle donne nella Chiesa e nella società; fu cofondatrice con Padre Agostino Gemelli dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, dell’Istituto secolare delle Missionarie della Regalità e dell’Opera della Regalità, dirigente dell’Azione Cattolica italiana.

Una grande testimone.

Saranno presenti rappresentanti della Presidenza e del Consiglio dell’Azione Cattolica diocesana e dell’Associazione “Amici dell’Università Cattolica”, autorità civili e religiose.

La Mostra, visitabile da martedì 4 a domenica 9 ottobre, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00, si concluderà domenica 9, alle 17.30, con l’intervento della Presidente dell’Ac diocesana, professoressa Wanda Musuraca e della delegata diocesana “Amici dell’Università Cattolica”, prof. Carmela Ferrigno, che relazionerà sul tema: “Armida Barelli testimone per il nostro tempo”.

Alle 18.30 l’evento si concluderà nella Cattedrale di Locri con una solenne celebrazione eucaristica, presieduta dall’Assistente Unitario dell’Azione Cattolica e parroco della Cattedrale, don Fabrizio Cotardo.