di Mario Murdolo

BIVONGI – Bivongi, piccolo paese della Vallata dello Stilaro nonostante il continuo processo di spopolamento dovuto ai molti giovani che emigrano alla ricerca di un lavoro, qui al minimo storico di circa 1.000 abitanti, continua a “sfornare” molti giovani laureati. Solo in questo mese di ottobre sono state tre le ragazze che hanno raggiunto meritatamente questo ambizioso traguardo. Sono Stella Demasi, laurea in Scienze pedagogiche, Tisano Maria Vittoria, Scienze dell’Educazione e per ultima qualche giorno fa Agnese Valenti, Lettere moderne. Queste ultime laureate si aggiungono alle tante e tanti altri laureati e così contribuiscono al mantenimento dell’importante e invidiabile primato che fanno di Bivongi, paese dei laureati e della cultura.

C’è da dire che, da sempre i nostri nonni e i nostri genitori, affrontando enormi sacrifici, hanno avuto la mentalità e lungimiranza di fare studiare i propri figli e nipoti tant’è che molti sono stati e lo sono tutt’ora personalità importanti nel mondo della cultura, del lavoro, dell’imprenditoria e dell’arte. A queste ragazze nel porgere le più vive felicitazioni e gli auguri di sempre più successi e soddisfazioni vogliamo fare una raccomandazione: non lasciate il nostro paese, cercate di affermarvi qui per portare avanti sempre più le vostre conoscenze ed essere da esempio per le nuove generazioni.