R. & P.

È su tutti gli store online e sui canali Youtube, “Pastorale di Sant’Andrea”, la nuova proposta musicale di Francesco Loccisano e Marcello De Carolis, affermato duo di virtuosi della chitarra battente.

Il brano, che fa già parte del disco “Mastrìa” di Francesco Loccisano inciso grazie alla collaborazione con Ettore Castagna, appartiene al mondo pastorale ed è molto diffuso nei periodi natalizi. Viene eseguita lungo le vie del paese (si parla, infatti, di “suonata processionale” o “suonata arretu o santu”) dalla cosiddetta “banda pilusa”, costituita da zampogna, pipita, rullante e piatti. In particolare, la famiglia Ranieri di Sant’Andrea dello Ionio (Cz), con molta dedizione nei confronti della musica e della gente del paese, nel tempo ha diffuso questo brano ancestrale tra le stradine del paese. Ancora oggi, Giuseppe Ranieri, l’ultimo dei nipoti, continua a trasmettere queste sonorità.

La chitarra battente, strumento ricco di fascino, ha permesso di reinventare un classico senza tradirne le radici.

«Il nostro progetto musicale è incentrato principalmente sulla composizione originale ma anche sulle reinterpretazioni, come nel caso della “Pastorale di Sant’Andrea”, per offrire al pubblico un’esperienza vasta, coinvolgente. La nostra scelta di repertorio mira, infatti, a valorizzare lo strumento ma anche ad esplorare antiche e nuove sonorità per condividere con il pubblico le melodie più autentiche della nostra cultura popolare» spiegano Loccisano e De Carolis, reduci da un 2024 straordinario, che li ha visti protagonisti in luoghi suggestivi, dalla Calabria all’Alto Adige.



«La nostra Pastorale, arrangiata per chitarra battente, ha riscosso un successo inaspettato. Abbiamo perciò deciso di accontentare il pubblico e di riproporla in una nuova versione, sempre fedele al suo spirito meridionale. La chitarra battente, strumento ricco di fascino, ci permette di reinventare un classico senza mai tradirne le radici» concludono.

Le riprese audio sono state effettuate presso il LoccySound e il De Carolis studio, mix e mastering di Marcello De Carolis. Il video è stato girato a Mammola (RC), riprese e montaggio MarcAntonio D’Ulisse.

Qui il link al canale Youtube