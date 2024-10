Il “Castorismo” è una proposta scout che si rivolge ai bambini dai 5 ai 7 anni e assume come propri i fini e i principi metodologici generali dello scautismo

R. & P.

ROCCELLA IONICA – Per il gruppo scout AGESCI Roccella Jonica 1 il nuovo anno è iniziato con la firma del “Patto di Apertura” della Colonia dei Castorini denominata “Stella Marina”. E’ stato un momento storico e di festa quello vissuto dal Gruppo lo scorso venerdì 25 ottobre presso il salone dell’Oratorio Parrocchiale “Carlo Acutis” di Roccella Jonica, durante il quale la comunità AGESCI ha posto le basi per far vivere a questi piccoli scout la possibilità di partecipare ad un percorso di crescita che li porti a sviluppare le proprie capacità attraverso attività stimolanti e divertenti che li rendano protagonisti delle loro scelte.



All’evento hanno partecipato il Coordinatore d’Area per la Calabria dell’Associazione Italiana Castorini, l’Incaricato regionale al Coordinamento Metodologico Agesci, il Vicario Generale della Diocesi di Locri-Gerace, l’Assessore alle Politiche sociali del Comune di Roccella Jonica, i Responsabili Agesci di Zona nonchè tutti i capi e ragazzi del gruppo scout, oltre ai genitori dei bambini nuovi iscritti.

Durante l’incontro i Capi Gruppo hanno voluto ricordare che per Roccella in realtà si tratta di una riapertura della Colonia, avendo già vissuto molti anni addietro una esperienza di questo genere, grazie alla quale proprio a Roccella è stato svolto l’Incontro nazionale AIC nell’anno 2009. Il “Castorismo” è una proposta scout che si rivolge ai bambini dai 5 ai 7 anni e assume come propri i fini e i principi metodologici generali dello scautismo. Tutta la vita della Colonia è ambientata in un Mondo Fantastico che fornisce ai Castorini mezzi e strumenti per crescere, come il rispetto della Legge del Castoro e l’importanza delle regole comuni della Colonia. L’educazione religiosa, per lo più “esperienziale”, verrà fornita stimolando l’esperienza della preghiera ed invitando alla vita

comunitaria.

La specificità metodologica originale non consiste tanto nel presentare cose diverse dalle altre 3 branche dell’Agesci, ma soprattutto nella modalità con cui questo avviene. Le iscrizioni sono aperte rivolgendosi direttamente ai Capi Scout.