R. & P.

OPPIDO MAMERTINA – Il Consigliere regionale Domenico Giannetta, il coordinatore regionale della rete dell’Elisuperficie in Calabria, Riccardo Borselli, i dirigenti e lo staff tecnico della società Elitalia Spa, si sono recati presso la sede del Comune di Oppido Mamertina per incontrare il sindaco di Oppido Mamertina Giuseppe Morizzi e il dirigente dell’ufficio tecnico comunale.

Il Consigliere Giannetta (FI), dichiara: <<Oppido avrà un servizio di elisoccorso diurno e notturno, sarà uno snodo fondamentale delll’emergenza – urgenza di tutta l’area preaspromontana della Città Metropolitana di Reggio Calabria. La fase del sopralluogo e la prima prova di atterraggio hanno avuto esiti positivi. Adesso si procede alla fase dell’operatività documentale e burocratica, con la ricognizione di tutta la documentazione necessaria alla valutazione dell’area individuata. L’imperativo adesso è quello di lavorare in sinergia interistituzionale per completare in tempi brevi le operazioni necessarie e procedere al più presto all’avviamento del servizio. Che può essere vitale>>.