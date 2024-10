La situazione è critica soprattutto per alcune strutture di ricovero per animali

di Oipa

BOLOGNA – A Bologna e provincia in azione gli “angeli del fango” degli animali. Sono le guardie zoofile e i volontari dell’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) stanno salvando le vittime a quattro zampe della grave ondata di grave maltempo. L’alluvione ha infatti causato, e sta causando, enormi danni non solo alle persone, ma anche agli animali.

La situazione è critica soprattutto per alcune strutture di ricovero per animali: il canile di Sasso Marconi ha subito inondazioni ma tutti i cani, eccetto uno che purtroppo è morto, sono stati messi in sicurezza; acuni gatti di una colonia di Castenaso sono ancora dispersi; l’oasi felina di Pianoro è in difficoltà; il canile di Budrio, anche se non colpito direttamente, sta accogliendo gli animali degli sfollati.

Il Coordinamento emergenze per l’Emilia Romagna dell’Oipa si sta mobilitando in aiuto degli animali e delle loro famiglie, come accaduto già lo scorso anno durante e dopo i tragici giorni dell’alluvione di maggio 2023, quando hanno soccorso cani, gatti, cavalli, conigli e altri animali in oltre 250 interventi.

Per far fronte all’emergenza e sostenere sia gli animali sia le famiglie colpite duramente da questa tragedia, la task force dell’associazione ha dato il via a una raccolta straordinaria di fondi e materiali.

Già diverse associazioni locali hanno organizzato raccolte di cibo da convogliare all’Oipa di Bologna che, grazie alla disponibilità del Comune di Baricella, avrà in concessione un punto di stoccaggio dove raccogliere gli aiuti.

I volontari e le guardie zoofile del Coordinamento Oipa Emilia Romagna ringraziano chi potrà supportare questa grande rete di aiuto e solidarietà che permetterà di portare conforto e sostegno agli animali colpiti dall’alluvione.

Chi desidera contribuire può contattare Jessica Quercioli, referente per il Coordinamento e delegata dell’Oipa di Bologna e provincia, telefonando o inviando un messaggio WhatsApp al numero 3518525005 o scrivendo all’indirizzo email bologna@oipa.org.

ECCO UNA LISTA DI PRIMA NECESSITÀ

Cibo, sia umido sia secco, per cani e gatti

Cibo gastrointestinal per cani e gatti

Antiparassitari

Farmaci veterinari

Fieno e pellet per conigli

Mangime per volatili

In particolare, sono richiesti:

Antibiotici

Antinfiammatori

Cortisonici

Gastroprotettivi

Colliri

Gocce per le orecchie