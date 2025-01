R. & P.

LOCRI – Nel corso delle prime ore questa mattina, i Carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria hanno dato esecuzione ad un’ordinanza dispositiva misure cautelari personali e reali, emessa dal G.I.P. del Tribunale Locri (RC), su richiesta di questa Procura della Repubblica, nei confonti dell’ex Sindaco e di un “Assessore -pro-lempore” (con delega alle opere pubbliche, urbanistica e cooperazione) del Comune di San Luca, i quali hanno retto i rispetivi incarichi, nel corso del mandato elettorale compreso tra maggio 2019 e giugno 2024, e che, appunto questa mattina, sono stati posti agli arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni. Al contempo, i Carabinieri hanno notificato la misura dell’obbligo di dimora, cumulata con l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, ad altri quattro indagati, in qualità di dirigenti della società calcistica “A.S.D. San Luca 1961”, che, a sua volta, è stata raggiunta dal provvedimento interdittivo revoca della concessione dello stadio Comunale “C. Alvaro”, impianto sportivoche, sempre con lo stesso provvedimento del Giudice per le indagini preliminari, è stato sottoposto sequestro preventivo.

LE CONTESTAZIONI: gli indagati debbono tutti rispondere, in concorso tra loro e con riferimento alle condotte delittuose contestate nelle rispettive incolpazioni, del reato di turbata libertà degli incanti e, con riguardo agli Amministratori “pro-tempore” del Comune di San Luca, dei reati di falso ideologico commesso dal pubblico ufficiale in atti pubblici, certificati ed autorizzazioni amministrative, nonché, limitatamente alla posizione dell’ex primo cittadino apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo, in relazione alle disposizioni in materia di pubblica sicurezza, condotte di reato, ommesse a partire dal mese di agosto 2022 sino al gennaio 2024, tutte correlate a due distinte vicende inerenti, la prima, assegnazione di spazi pubblici presso l’Area Mercatale del Santuario di Polsi e, la seconda, alla concessione alla “AS.D, San. Luca 1961″ dello stadio comunale Alvaro”.