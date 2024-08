di Redazione

CAULONIA – Grande soddisfazione per il sindaco cauloniese, Francesco Cagliuso, e per l’assessore all’ ambiente, Antonella Caraffa, per il successo della Notte Blu, ieri. Fin dalle ore 19:00, da vari centri del territorio, si sono riversati, sul lungomare di Caulonia Marina, grandi e piccini anche dai centri vicini, per assistere agli spettacoli itineranti di artisti di strada che, in modo mirabile, hanno stupito e fatto divertire tutti.

Durante la parata, non solo i giovani, ma anche gli anziani lasciavano la propria panchina per inseguire gli artisti col cellulare in mano e il sorriso sulla faccia. Il caricaturista ha regalato centinaia di caricature. I bambini coinvolti negli spettacoli di magia o di giocoleria ridevano a crepapelle e saltellavano sotto cascate di bolle. Il lungomare era così vivo e pieno, tutto, in ogni angolo, le attività lavorano con soddisfazione.

L’assessore Caraffa ha dichiarato: 《Un bel momento per la nostra comunità e il nostro territorio. Perché è per questo che lavoriamo: per Caulonia e per la gioia di grandi e piccini》.