VOLLEY REGHION Il 2023 parte col botto. Con la Stefanese primo successo in trasferta

R. & P.

Inizia bene il nuovo anno per la Volley Reghion. La trasferta di Santo Stefano di Camastra, contro la penultima forza del campionato, ha portato tre punti preziosi in classifica e ha aggiornato a sei lunghezze il vantaggio sulla zona retrocessione.

La pratica Stefanese è andata in archivio in appena tre set nonostante le assenze di Rebecca Surace e Sara Speranza, ferme ai box.

La formazione biancoblu, vinto il primo set 22-25 con qualche piccola difficoltà di adattamento all’impianto di gioco, si è imposta senza particolari problemi nei game successivi, vinti con i finali di 15-25 e 12-25.

Da evidenziare l’ottima prestazione della palleggiatrice Martina Greco, all’esordio in B2 per tutta la durata dell’incontro, che ha saputo gestire in modo impeccabile il match, per la soddisfazione di coach Pellegrino e compagne.



Prosegue, dunque, il buon momento della Reghion: con questo successo, la compagine reggina conquista punti per la quinta volta nelle ultime sei partite, portandosi a tre lunghezze dalla Volley Valley FuniviaEtna, sconfitta in casa al tie-break dalla Procori Ericina.

Resta invece a pari merito la Cassiopea Saracena, che ha vinto 3-1 il match in casa della Logos Ardens Comiso.

Sabato 14 gennaio, la Reghion tornerà a giocare davanti al proprio pubblico: prossimo avversario il CUS Catania, settimo in classifica.

La partita, che inizierà alle ore 18.30, è inserita nel programma della tredicesima giornata, l’ultima del girone d’andata.



Per ulteriori informazioni è possibile consultare la pagina facebook ed il profilo instagram “Volley Reghion”.