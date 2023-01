FEDERSANITÀ ANCI CALABRIA Ieri assemblea regionale

R. & P.

Ieri 9 gennaio 2023 si è svolta l’assemblea regionale di Federsanità Anci Calabria.

Alla riunione hanno partecipato in presenza o in remoto i commissari delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere calabresi associate a Federsanità nonché alcuni rappresentanti dei Comuni e i delegati di Anci Calabria.



Il presidente di Federsanità Giuseppe Varacalli che ha presieduto la seduta, ha manifestato grande soddisfazione per la proroga dei commissari, che come auspicato, potranno dare continuità amministrativa in questo lasso di tempo in cui si dovrà lavorare e finalmente nominare i DG.

È stato un importante tavolo di confronto in una logica di stretta cooperazione fra aziende ospedaliere sanitarie e territori e dunque comuni e l’impegno per il nuovo anno è di istituzionalizzare questa riunione, facendola divenire un appuntamento fisso.

Tante le tematiche trattate fra queste l’importante accordo fra il Mater Domini di Catanzaro, la Regione ed il Bambin Gesù di Roma che come ha informato il commissario Vincenzo La Regina, ha visto 10 bambini restare in Calabria per seguire le terapie per le quali finora sarebbero solo potuti partire.

Grandi passi sta dunque facendo la sanità calabrese nonostante l’atavica mancanza di risorse per le quali, ribadisce il presidente Varacalli, servirebbe accedere al MES Sanitario.

In seno alla riunione è stato nominato Antonio Graziano quale coordinatore dei direttori generali/commissari delle aziende ospedaliere e sanitarie associate a Federsanità ANCI Calabria e si sono nominati i delegati che parteciperanno al Congresso Nazionale del prossimo 26 gennaio.