CALABRIA – La Unione Generale del Lavoro (UGL) Calabria annuncia una serie di manifestazioni sul territorio regionale per sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni locali sulle sfide socioeconomiche che il Paese e la Calabria stanno affrontando.Gli eventi si inseriscono nell’ambito della mobilitazione nazionale UGL “Cento piazze per l’equità e lo sviluppo”, per ribadire con forza le proposte del sindacato, in vista della definizione della Legge di Bilancio 2025, tutte indirizzate a valorizzare il carattere sociale della legge.

La Calabria, come altre regioni del Mezzogiorno, risente in modo particolare delle incertezze economiche attuali, con un elevato tasso di disoccupazione, difficoltà nel tessuto produttivo e problemi di inclusione sociale.

Per questo scendiamo in piazza, per chiedere di dare sostegno alle famiglie e ai settori produttivi, valorizzando gli elementi positivi emersi a partire dal 2022, soprattutto in materia di occupazione e di progressivo recupero del potere d’acquisto degli stipendi.Chiediamo:

– una nuova politica dei redditi e la rivalutazione delle pensioni,

– sostenere le famiglie e l’occupazione,

– fermare le stragi sul lavoro.

In particolare si chiede:

(sostegno al potere d’acquisto)

– di inserire nella manovra il taglio del cuneo fiscale,

– la detassazione di welfare aziendale,

– premi di produttività ed aumenti contrattuali,

– incentivi alla partecipazione dei lavoratori agli utili d’impresa,

– la rivalutazione degli assegni pensionistici.

(sostegno alle famiglie)

– l’adozione del quoziente familiare,

– sgravi per le assunzioni di giovani, donne e categorie svantaggiate,

– il sostegno al reddito delle famiglie disagiate,

– investimenti su scuola, sanità e politiche sociali, anche attraverso i fondi del Pnrr.

(STOP alle stragi sul lavoro)

– l’utilizzo dell’IA per la sicurezza sul lavoro,

– l’assunzione di ispettori e il potenziamento dei controlli,

– la destinazione delle risorse Inail per interventi sulla sicurezza,

– maggiore formazione.

Ad ottobre si aprirà il tavolo di confronto con il Governo per discutere della manovra finanziaria e presentare le nostre proposte.Serve un Patto per il Lavoro per affrontare le sfide cruciali su politiche industriali, transizione energetica e rilancio del Mezzogiorno. Nessuna richiesta impossibile, ma tutte cose che si possono ottenere con grande senso di responsabilità se il Governo, come siamo certi, saprà ascoltare chi, come noi, vive ogni giorno la realtà del Paese.

La segreteria regionale e le segreterie provinciali dell’Unione Generale del Lavoro (UGL) invitano i lavoratori, famiglie e cittadini calabresi a partecipare alle manifestazioni che si terranno nelle principali città della regione. Ecco il calendario degli eventi:

Reggio Calabria – 27/09/2024 Piazza San Giorgio ore 16:00 – 20:00

Catanzaro – 27.09.2024 Piazza Prefettura ore 17:00 – 20:00

Crotone – 27/09/2024 Piazza Pitagora ore 10:00 – 13:00

Durante le manifestazioni, saranno presentate le proposte UGL, con particolare attenzione alle esigenze locali, come il rilancio delle infrastrutture, il sostegno alle aree rurali e il miglioramento delle condizioni di lavoro nelle zone industriali calabresi.

La UGL Calabria esorta le amministrazioni locali e regionali a cogliere l’opportunità per promuovere politiche che favoriscano la crescita del territorio e il benessere della popolazione. Si chiede un dialogo costruttivo per valorizzare le risorse calabresi e garantire una ripresa economica inclusiva e sostenibile.