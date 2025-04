(Foto fonte web)

IL CORDOGLIO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA FILIPPO MANCUSO PER LA MORTE DEL SANTO PADRE.

《È con profonda tristezza che apprendiamo della scomparsa di Papa Bergoglio. La Calabria ricorda con affetto la sua visita pastorale del 21 giugno 2014 a Cassano all’Ionio, un momento storico che ha lasciato un’impronta indelebile nei nostri cuori.In quell’occasione, il Santo Padre ha celebrato la Santa Messa nella Piana di Sibari, dove ha pronunciato parole forti contro la ’ndrangheta, affermando ‘I mafiosi sono scomunicati’. Il suo impegno per la giustizia sociale e la vicinanza ai più deboli resteranno per sempre un esempio luminoso per tutti noi.A nome del Consiglio regionale della Calabria, esprimo le più sentite condoglianze alla Chiesa Cattolica e a tutti i fedeli. La guida spirituale di Papa Francesco continuerà a ispirarci nel perseguire il bene comune, in una visione di solidarietà verso i bisogni dei cittadini e in particolare delle fasce sociali più fragili》.

Scomparsa di Papa Francesco, sospesi gli eventi ludici e i concerti della pasquetta a Siderno

La scomparsa di papa Francesco lascia in tutti noi un grande senso di dolore e sgomento, che rende amara questa giornata di festa per la nostra comunità. La notizia è giunta quando la logistica e gli allestimenti per la tradizionale pasquetta sidernese, con la sguta dei record, erano già in fase avanzata. Per queste ragioni, di concerto con Sua Eccellenza il Vescovo, abbiamo deciso di sospendere tutti i concerti e gli altri eventi ludici legati alla manifestazione, mantenendo solo la misurazione, il taglio e la distribuzione della sguta.

Il profondo cordoglio del Sindaco Franz Caruso per la scomparsa di Papa Francesco

《Sono profondamente addolorato per la scomparsa del nostro Santo Padre. E’ questo un momento di grande tristezza per tutta la nostra comunità, che oggi piange, commossa, il Pontefice illuminato ed amico degli ultimi, che ha segnato il corso della storia contemporanea》. E’ quanto ha affermato il sindaco Franz Caruso appena appresa la notizia della scomparsa del Pontefice.

《 Ho avuto la fortuna di incontrare Papa Francesco personalmente – ha detto ancora Franz Caruso – ne ricordo lo sguardo intenso e vigile che custodirò nel cuore e nella mente. Soprattutto richiamo alla memoria, come esempio da seguire ora e sempre, il messaggio di speranza che rivolse a tutti i calabresi, circa undici anni fa, dalla piana di Sibari. In quella occasione con determinazione scomunicò i mafiosi, invitando tutti noi e, soprattutto, i giovani a perseguire il bene comune ed a lottare per un futuro migliore. Proseguire il nostro cammino di crescita sulla strada indicataci da Papa Francesco sarà il modo migliore per ricordarne l’immensità della figura esemplare nella sua semplicità ed umiltà》.

《Rinnovo i sentimenti di sincero affetto nei confronti del nostro Santo Padre – ha concluso il Primo Cittadino – a nome mio personale, dell’intera amministrazione comunale e della comunità cosentina tutta, che si stringe attorno alla Diocesi di Cosenza-Bisignano guidata dal nostro Arcivescovo, S. E. Monsignor Giovanni Checchinato》.