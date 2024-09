R. & P.

SIDERNO – Si è svolto venerdì scorso presso la sede dell’ufficio locale Marittimo di Siderno il passaggio di consegna di titolari tra il 1° Maresciallo Nocchiere di Porto Piero Giancola – Cedente – e il 1° Luogotenente Nocchiere di Porto Fausto Natalino – Accettante, alla presenza del Capo del Circondario Marittimo di Roccella Ionica – Tenente di Vascello (CP) Daniele Ticconi.

La cerimonia ufficiale, tradizionalmente aperta a tutta la cittadinanza e con la partecipazione delle autorità militari, civili e religiose, si è svolta presso l’Ufficio Locale marittimo posto sul Lungomare di Siderno.

Il Capo Ufficio cedente, Piero GIANCOLA, alla presenza del Sindaco di Siderno – Dott.ssa Mariateresa FRAGOMENI e delle autorità civili e militari, ha tracciato il bilancio di tre intensi anni di comando dell’Ufficio Locale Marittimo di Siderno Marina, evidenziando l’impegno profuso dal personale del suddetto Ufficio nell’attività di vigilanza sul demanio marittimo, sulla difesa dell’ambiente marino dall’inquinamento ed i controlli effettuati nel settore della pesca.

Durante il periodo trascorso, da Settembre 2021 a Settembre 2024, nella sede dell’Ufficio locale marittimo di Siderno, il maresciallo GIANCOLA ha voluto esprimere la propria gratitudine nei confronti delle Forze Armate e Forze di Polizia locali, nonché alle varie Associazioni di Volontariato, che hanno fornito il proprio prezioso supporto nelle attività istituzionali svolte.

Il nuovo Capo Ufficio, Fausto NATALINO, originario di Lamezia Terme, ha frequentato le scuole sottufficiali di La Maddalena ed è abilitato alla condotta delle motovedette d’altura del Corpo. Ha prestato servizio presso la Direzione Marittima di Reggio Calabria e proviene dalla Capitaneria di Porto di Vibo Valentia dove ha rivestito l’incarico di Comandante di motovedetta e Capo Sezione Unità e Mezzi Navali. In passato ha partecipato a numerose missioni sul territorio nazionale e all’estero (Lampedusa, Albania, Spagna e Grecia). Nell’assumere il nuovo incarico, il 1° Luogotenente Natalino ha ringraziato il collega cedente per il lavoro svolto e per gli ottimi legami di stima e fiducia che ha saputo tessere con il territorio, le amministrazioni locali e forze di polizia cooperanti, impegnandosi a proseguire sulla stessa rotta tracciata dal predecessore, garantendo la massima collaborazione ed il massimo impegno.