Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil: senza una pronta convocazione per discutere di aumenti salariali, le iniziative di

oggi saranno l’inizio di un percorso di mobilitazione ancor più ampio.

di Redazione

ROMA – Da oltre 20 piazze italiane, lungo tutta la nazione, è emersa con forza la rabbia delle lavoratrici e dei lavoratori del settore delle Telecomunicazioni per il fortissimo ritardo per il rinnovo del CCNL. Il contratto collettivo nazionale, scaduto lo scorso 31 dicembre 2022, è fermo a causa della volontà delle controparti datoriali di affrontare concretamente i temi economici. Il confronto, che ha registrato notevoli passi in avanti e diverse sintesi condivise sui temi normativi e dell’organizzazione del lavoro, ha subito un brusco stop quando doveva entrare nel merito degli aumenti salariali. La rivendicazione nella piattaforma sindacale è chiara: 260 euro! Una cifra congrua, in linea con gli andamenti inflattivi del triennio di vigenza, che ha l’obiettivo di ripristinare il potere di acquisto perduto in questi anni per effetto di fenomeni che hanno visto l’inflazione crescere ben oltre ogni previsione.



Dalle piazze di Torino, Milano, Trento, Padova, Trieste, Bologna, Genova, Firenze, Perugia, Roma, L’Aquila,

Ancona, Bari, Napoli, Potenza, Cosenza, Crotone, Catanzaro, Reggio Calabria, Palermo, Catania, Cagliari, con

un’adesione che supera il 70%, migliaia di manifestanti hanno chiesto a gran voce il rinnovo del contratto.

Lavoratrici e lavoratori delle grandi Telco, delle aziende della Rete, del mondo dell’IT e dell’ICT, del comparto del

Crm/Bpo, un comparto variegato, quello in cui viene applicato il contratto delle Telecomunicazioni, che conta

una forza lavoro complessiva di circa 150 mila addetti.



Il settore delle Telecomunicazioni vive una profonda crisi da oltre un decennio e non per assenza di domanda, anzi la digitalizzazione e il sempre maggior utilizzo delle nuove tecnologie hanno generato una grande domanda

di connettività per la movimentazione di dati. Quegli stessi dati che vanno gestiti, protetti, conservati generano

lavoro e occupazione. Eppure, a causa dell’assenza di politiche industriali a difesa e rilancio del settore di tutti i

governi che si sono succeduti negli ultimi 15 anni, e management aziendali miopi e incapaci di generare ricavi e

valore da un settore strategico ed in forte crescita, il settore delle telecomunicazioni perde oltre 1 miliardo di

ricavi l’anno da circa un decennio.



Non possono essere i diritti ed il salario di lavoratori che, anche in piena emergenza sanitaria hanno garantito il

diritto alla connettività all’intera popolazione, a pagare il prezzo di una politica poco lungimirante e di gestioni

manageriali fallimentari. In assenza di un cambio di rotta nel confronto per il rinnovo del CCNL, senza una pronta risposta ai temi salariali posti dal sindacato, lo sciopero e le manifestazioni di oggi saranno solo l’inizio di un lungo percorso di mobilitazione.

Le Segreterie nazionali di Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil ringraziano le migliaia di lavoratrici che hanno aderito

alla giornata di sciopero indetta per oggi, e ancor di più chi, con la propria presenza e voce, ha animato e

sostenuto la protesta a sostegno del rinnovo del CCNL, per richiedere con forza regole che mettano in sicurezza

il comparto e politiche che rilancino un settore strategico per l’intero sistema paese.