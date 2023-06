di Redazione

BOVALINO – E’ di tre morti il bilancio di un incidente stradale avvenuto questo primo pomeriggio, intorno alle 14,45 circa, sulla strada provinciale che da Bovalino conduce a Natile, in provincia di Reggio Calabria.

Le persone coinvolte nell’incidente appartengono allo stesso nucleo familiare.

I deceduti sono una madre di 39 anni e i suoi bimbi di 11 anni e 13 anni.

Quest’ultima inizialmente gravemente ferita era stata trasportata dall’ospedale locrese al Gom di Reggio Calabria,con l’elisoccorso.

Qui è giunta già deceduta.

Per cause in corso di accertamento, l’autovettura è precipitata in una scarpata profonda circa 3 metri.

Le squadre dei Vigili del Fuoco di Bianco e Siderno intervenute sul posto, hanno estratto i tre occupanti e mettere in sicurezza l’autovettura.

L’autovettura è precipitata all’interno dell’alveo di una piccola fiumara.