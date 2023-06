R. & P.

GIOIOSA IONICA – <<In questa sala vorrei ricordare il Presidente Silvio Berlusconi fondatore e anima di Forza Italia. Io sono qui oggi nel nuovo ruolo di consigliere comunale, perché è stato proprio il partito, considerato il mio ruolo di coordinatore cittadino, ad indicare e sollecitare qualche mese fa la mia candidatura. Mi sento molto emozionato e provato ad aprire il mio primo intervento con una notizia così spiacevole, ma nello stesso tempo mi sento onorato perché Berlusconi è stato un grande leader politico, che ha segnato positivamente la storia della nostra Repubblica. Senza dimenticare quanto abbia sempre avuto a cuore la Calabria e i calabresi>>.

Queste le parole del neo consigliere di Gioiosa ionica Vincenzo Mazzaferro che prosegue ricordando che <<quattro volte Presidente del Consiglio dei Ministri, imprenditore lungimirante in tutti i campi, una persona con una dote di umanità fuori dalla norma. Silvio Berlusconi era un combattente, come ha detto l’attuale Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, un uomo che non ha mai avuto paura di portare avanti le sue convinzioni, tanti lo hanno amato e tanti lo hanno odiato, ma il suo carattere forte e determinato lo ha reso uno degli uomini piu’ influenti al mondo>>.

Il consigliere Mazzaferro conclude sottolineando come <<spero che il futuro amministrativo di Gioiosa Ionica veda azioni concrete per settori come commercio e turismo. Ho l’impressione di una generale miopia, in parte confermata dalla distribuzione delle deleghe… Siamo solo all’inizio di questa nuova consiliatura ma già la direzione intrapresa non ci sembra quella giusta>>.