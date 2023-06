di Redazione

L’Amministrazione comunale di Siderno e la Sezione FBkiosk della FB Trading Innovation di Federico Biancospino annunciano la realizzazione del Virtual Tour 3D per la Città di Siderno. L’impegno, come fa sapere in una nota l’Amministrazione Comunale, sarà creare una Mappa Virtuale della cittadina, tracciando un percorso ricco di storia, luoghi da visitare, attrattive turistiche e siti culturali, <<con l’obiettivo di far scoprire le bellezze della nostra terra e tutto ciò che essa offre, inclusi servizi e attività commerciali che desidereranno investire nella digitalizzazione, unendosi in questa nuova marcia già accolta con fervore dal settore alberghiero, ristorativo e commerciale>>.

<<Grazie al Virtual Tour 3D – si legge nel comunicato – le ricchezze del territorio potranno essere visitate da ogni angolo del mondo ed osservate da ogni prospettiva. Gli utenti del mondo digitale, dal loro smartphone, tablet o pc, potranno spostarsi agevolmente lungo il percorso virtuale ed esplorare spazi esterni ed interni. Sceglieranno liberamente dove andare, su cosa soffermarsi e per quanto tempo. Si muoveranno comodamente, grazie alla fluidità dei “movimenti”, e osserveranno qualsiasi cosa nei minimi dettagli, grazie all’alta qualità delle immagini. Questo viaggio virtuale lancerà l’utente in un’esperienza sensoriale unica, regalandogli la sensazione di essere completamente immerso nei luoghi visitati e di avere il contatto con l’ambiente attorno e ciò che lo caratterizza. Ancora una volta la collaborazione sinergica tra settore pubblico e privato conduce la nostra area a scoprire nuovi modi di vivere il Futuro, lavorando per la valorizzazione dell’intero territorio e l’incremento del turismo e del commercio>>.