di Redazione

STILO – Nei giorni scorsi il consigliere regionale, Domenico Giannetta, insieme all’assessore Nicola Marulla, si è recato al Municipio di Stilo.

L’incontro con il sindaco Giorgio Tropeano e il vice sindaco,Vittoria Tirotta, è stato cordiale, simpatico e soprattutto proficuo.



“Non poteva che essere così – ha detto l’assessore Marulla – con il consigliere regionale c’è sempre stato un ottimo rapporto, ancora di più perché condividiamo l’amore per la nostra regione e le nostre città, per le quali ci spendiamo senza riserve. Stilo prima, Pazzano e Camini dopo, hanno inteso insieme al consigliere, raffrontarsi su problemi e soluzioni delle rispettive Amministrazioni. Dal canto suo il consigliere Giannetta ha offerto la massima disponibilità e collaborazione al raggiungimento degli obiettivi prefissi. Per tutto il resto, le visite hanno avuto come principale intenzione quella di affrontare in un clima di sereno scambio di idee e progetti, la volontà di unire le forze e collaborare alla risoluzione di quei problemi che sono di tutte le realtà territoriali calabresi ma che non precludono al rilancio di una Regione dalle enormi potenzialità. La collaborazione è e rimane il collante per ogni sviluppo futuro”.