di Redazione

ROMA- E’ partita nei giorni scorsi la campagna di marketing territoriale che punta a proporre le immagini più suggestive della Città Metropolitana di Reggio Calabria, nei principali snodi trasportistici della Capitale.

Sono centinaia i maxischermi che nelle prossime settimane proporranno a milioni di persone in transito per le vie di Roma, alcuni degli scorci più caratteristici del territorio metropolitano.

Nello specifico sono 200 gli impianti fissi nella Metropolitana di Roma, quasi un centinaio i bus del trasporto pubblico locale e 10 gli impianti ledwall alla stazione di Roma Termini che fino al prossimo 8 giugno proporranno le immagini più belle e significative della Città Metropolitana.

Dal castello di Sant’Aniceto a Motta San Giovanni, alla meraviglia della Varia di Palmi, dai Bronzi di Riace alle caldaie del latte tra Roghudi Vecchio e Bova, dal profilo di Opera di Tresoldi, sul Lungomare Falcomatà, al borgo incantato di Chianalea, fino al mare cristallino di Bagnara.

Queste alcune delle immagini che già in questi giorni campeggiano sui principali snodi trasportistici della Capitale.

“Una campagna che – ha spiegato il sindaco facente funzioni della Città Metropolitana – ancora una volta proietta il nostro territorio in un contesto prestigioso, ponendo sotto gli occhi di milioni di persone che ogni giorno transitano dai principali snodi di Roma, le immagini più significative del nostro territorio. E’ un fatto che inorgoglisce anche i nostri concittadini, felici di veder ritratte alcune delle nostre tante bellezze sui bus e sulla metro dove quotidianamente mettono gli occhi un numero enorme di turisti e visitatori che in questi giorni affollano le vie della Capitale”.

L’iniziativa sta già riscontrando un enorme successo in termini di visibilità per il territorio della Città Metropolitana.

Sono tantissimi i cittadini che, incuriositi dagli impianti pubblicitari in bella vista alle fermate della metropolitana, sui bus o alla stazione di Roma Termini, ripostano sui social le immagini fotografate, generando un effetto moltiplicatore che aumenta in maniera esponenziale la visibilità del territorio reggino, con importanti aspettative anche sul piano turistico, in un periodo in cui si formano i flussi e le scelte in vista della stagione estiva ed autunnale.

“Siamo felici della riuscita di questa ennesima operazione di marketing turistico che vede il nostro territorio protagonista – ha commentato il consigliere delegato al Turismo della Città Metropolitana e sindaco di Palmi Giuseppe Ranuccio – ancora una volta le tante meraviglie del nostro territorio avranno modo di far innamorare i milioni di turisti, ma anche gli stessi cittadini, che in questi giorni affollano i principali mezzi di trasporto nella Capitale. A tutti loro vorremmo rivolgerci invitandoli a scoprire il nostro territorio, ricco di storia, arte, bellezze naturalistiche e culturali da far invidia al mondo intero. Siamo certi che il lavoro che stiamo portando avanti in questi anni, in linea con gli indirizzi di mandato del sindaco Falcomatà, soprattutto in termini di esposizione, continuerà a produrre importanti frutti in termini di presenze turistiche”.