di Antonio Baldari

MAMMOLA – Giovani musicisti crescono. E si affermano sempre di più, con il tempo che inesorabilmente passa ma lasciando chiarissima traccia di futuri professionisti contraddistinti da spartito, note e strumenti musicali dolci, molto dolci: facciamo riferimento all’associazione giovani musicisti di Mammola che è stata prescelta da alcuni docenti del conservatorio “Francesco Cilea” di Reggio Calabria per la due giorni, a partire da domani, giovedì 25 maggio, e fino a tutto venerdì 26, organizzata nientepocodimenoché con il maestro Otto Martin Schwarz, il 55enne compositore e direttore d’orchestra austriaco che scenderà in quel di Tropea, la rinomata località turistica della “Costa degli Dei” vibonese, altrimenti detta “Costa Bella”, dove terrà un workshop in “Direzione di Banda”.

Un appuntamento di quelli over the top si potrebbe pensare, ma non più di tanto a queste latitudini dalla preclara tradizione artistico-musicale in cui ben si attagliano i sopraccitati ragazzi che sono stati per l’appunto individuati per seguire, ed al contempo eseguire, sic!, tutte le indicazioni fornite proprio dal maestro Schwarz: dei ragazzi che, fino a qualche anno fa, sedevano tra i banchi di scuola del plesso di Mammola, nel contesto più ampio dell’istituto comprensivo “Marina di Gioiosa – Mammola”, ad indirizzo musicale presieduto dalla dottoressa Maria Giuliana Fiasché che segue sempre con grande attenzione questa sua “creatura”, autentico fiore all’occhiello del comprensorio dell’istruzione della Locride.

Anzi, a ben guardare coloro che sono stati chiamati per la prestigiosa circostanza, stante anche e soprattutto la grande soddisfazione esternata dai docenti di strumento Antonio Calipari; Carmelo Gramuglia; Pasquale Rao ed Ilaria Sinicropi, fanno parte della suddetta compagine anche alcuni elementi delle classi facenti parte tanto della Scuola secondaria di primo grado nonché della Scuola primaria attualmente in forza all’istituzione scolastica gioiosana-mammolese, giustappunto in ossequio al terreno fertile che quotidianamente viene coltivato al fine di generare tali prodigi che fanno ben sperare in prospettiva: al riguardo è di qualche giorno fa la partecipazione di alcuni di questi elementi della Scuola diretta dalla dottoressa Fiasché in quel di Gioiosa Jonica, per un concorso di caratura internazionale che ha visto, in quella sede, esiti oltremodo lusinghieri da ottenere il massimo possibile del punteggio.

Ad ogni buon conto, la succitata kermesse tropeana si concluderà nel pomeriggio di venerdì 26, a partire dalle ore 18.30, con un concerto in piazza Vittorio Veneto diretto dal maestro Otto Schwarz, con l’associazione giovani musicisti di Mammola che salirà sugli scudi.

Pardon, leggii, spartiti e strumenti per un appuntamento tutto da vivere e da gustare. In musica.