SPORT Il Siderno 1911 ritrova la vittoria, 1-0 in casa contro il Catona

SPORT Il Siderno 1911 ritrova la vittoria, 1-0 in casa contro il...

R. & P.

Campionato Prima Categoria Girone D s.s. 2022/2023

16^ Giornata Siderno – Catona 1-0

Marcatori: 35′ st su rig. C. Figliomeni.



Grande prestazione di carattere dei ragazzi guidati da Luigi Romeo, Massimo Luciano e dal mister dell’Under 19 Fabrizio Figliomeni.

Con questa vittoria i biancoazzurri si rimetto in un posizione di classifica consona al valore tecnico della rosa.



Arbitro: F. Riccio di Reggio Calabria;



Siderno: 12. Tavernese, 2. Siciliano, 3. Luciano (C) , 4. Guttà A., 5. Caruso V., 6. Galluzzo G., 7. Leone, 8. Marcianò, 9. Fonte, 10. Figliomeni C., 11 Di Libero. A disp: 1. Commisso D., 13 Salerno V., 14. D’Agostino A., 15. Vitale, 16. Romeo L., 17. Fimognari, 18. Commisso C., 19. Fuda D. All./Gioc.: L. Romeo – M. Luciano;



Catona: 23. Aneri, 2. Foti S., 3. Luppino (C), 4. Bah, 5. Macri’, 6. Colica, 7. Puntorieri, 8. Coniglio, 9. Barbaro 10. Agostino, 11. Jallow. A disp: 12. Panzera, 19. Ianno’, 14. Ferrante, 20. Lacaria, 16. Foti G., 18. Evoli, 17. Fulco. All. M. Controneo.