FEDERSANITÀ ANCI CALABRIA Resoconto dell’assemblea congressuale del 26 gennaio scorso

R. & P.

Si è tenuta a Torino lo scorso 26 gennaio, l’assemblea congressuale di Federsanità Nazionale confederazione delle Federsanità ANCI regionali.

La vittoria della democrazia, non è per forza vincere le elezioni, talvolta vincere è avere il coraggio di concorrere e far capire quanto sia bello avere idee diverse ma sempre al servizio del bene della federazione, della sanità, del territorio e dunque dei cittadini.



Due contendenti alla presidenza, idee diverse che se unite e in qualche punto smussate, possono permettersi di ambire ad un futuro di successi.



Successi mai personali ma della e per la collettività per la quale si deve lavorare.



L’augurio che ci facciamo è che la presidente Frittelli eletta anzi rieletta, possa guardare al futuro, costruendo insieme a tutti, ascoltando, e lavorando in sinergia.



Federsanità Anci Calabria fa dunque gli auguri di buon lavoro alla presidente.



Nutrita la delegazione calabrese, composta da Francesco Candia, Simona Carbone, Lucia Di Furia, Antonio Graziano, coordinatore dei direttori generali di Federsanità Anci Calabria, Vincenzo La Regina vicepresidente vicario Federsanità ANCI Calabria, Francesco Marchitelli, Giuseppe Varacalli, presidente Federsanità Anci Calabria.

Negli organi esecutivi per il mandato 2023/2028 che segnerà i 30 anni della Federazione, la Calabria avrà come membri Giuseppe Varacalli e Vincenzo La Regina, Lucia di Furia.



Antonio Graziano coordinatore dei DG di Federsanità Anci Calabria: “Importanti gli scambi, le conoscenze, le sinergie create con altre federazioni regionali che porteranno sicuramente a proficue collaborazioni e ad una crescita reciproca”.