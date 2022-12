Sport: due nuovi innesti per la Asd Jonica Siderno 1980

R. & P.

L’Asd Jonica Siderno 1980 sfrutta subito la finestra di mercato di Dicembre per regale di due nuovi innesti a mister Costa: si tratta del centrocampista classe 2001 Paolo Correale, cresciuto nei settori giovanili di Juventina Siderno, Audax Locri e Roccella per poi vestire le maglie di Locri, Siderno, Jonica Mamma ed Afric; l’ altro acquisto è l’esterno d’attacco Luigi Stefano classe 2002 che ritorna a vestire i colori biancoazzurri.

Stefano è cresciuto nei settori giovanili di Cspr e Juventina Siderno, per poi approdare per una breve parentesi nelle giovanili dell’Arezzo. Rientrato in Calabria disputa i campionati di Promozione con Jonica Siderno, Jonica Mammola e Brancaleone e nell’ultimo anno e mezzo affronta il campionato di Prima Categoria con l’altra squadra di Siderno.