Catanzaro: fine settimana in “Red Village”, festival della Calabria in tavola

di Redazione

CATANZARO – Sarà una due giorni ricca di eventi e di eccellenze enogastronomiche quella che si appresta a vivere Catanzaro. Sabato 3 e domenica 4 dicembre piazza Prefettura e le aree limitrofe ospiteranno il “Red Village”, il villaggio delle prelibatezze calabresi. Nelle diverse casette di colore rosso saranno ospitati i prodotti di punta dell’enogastronomia made in Calabria.

L’evento, patrocinato dall’assessorato regionale all’agricoltura, rappresentato dall’assessore Gianluca Gallo, da tutti i Flag e Gal Calabresi, dal Comune e dalla Camera di Commercio di Catanzaro si pone come obiettivo di far conoscere e promuovere le eccellenze prodotte nel nostro territorio.L’ingresso al Red Village è completamente gratuito e oltre alle aree espositive sarà possibile degustare i tanti prodotti calabresi famosi in tutto il mondo. Ci sarà, infatti, un’area food dove poter pranzare o cenare comodamente seduti in piazza Prefettura.

A fare da cornice alla kermesse, oltre ai palazzi storici, ai monumenti e alle chiese di Catanzaro ci saranno diversi e variegati eventi. Spettacoli musicali e di cabaret ma anche lezioni ed esposizioni finalizzati a far conoscere ai catanzaresi e ai calabresi il grande giacimento enogastronomico della nostra regione. A tal proposito all’interno della sala principale del palazzo della Provincia di Catanzaro saranno organizzate delle degustazioni guidate di vino e olio di produzione calabrese. Tutte le principali aziende locali faranno degustare i pregiati prodotti della terra degli Enotri, poi si spazierà dai mari ai monti della Calabria, dai prodotti ittici lavorati e cucinati alla maniera calabrese a quelli dell’entroterra come le patate silane, le castagne del reventino, la cipolla rossa, la nduja, veri e propri ambasciatori della buona Calabria.Così come l’olio extravergine di oliva ottenuto da olive coltivate su tutto il territorio calabrese: Carolea, Dolce di Rossano, Sinopolese, Grossa di Gerace, Tondina, Ottobratica, Grossa di Cassano e Tonda di Strongoli. Tra i tanti oli calabresi si segnalano diverse eccellenze di origine protetta quali l’olio extravergine di oliva Alto Crotonese DOP, l’olio extravergine di oliva Bruzio DOP e l’olio extravergine di oliva Lametia DOP. Non mancherà il “padrone di casa” l’illustrissimo morzello che sarà preparato secondo il disciplinare De.C.O. e servito nell’apposita pitta.

Il Red Village sarà un momento di festa, di apprendimento e di conoscenza. In un clima prenatalizio che sarà reso ancora più coinvolgente dalla chiusura al traffico del cuore antico della città e dall’isola pedonale di corso Mazzini. Per raggiungere il Red Village, sabato pomeriggio, dalle ore 17 fino alle ore 22, sarà possibile utilizzare il grande parcheggio di piè di Sala e salire in centro con la Funicolare o, in alternativa, il parcheggio del Musofalo e le navette che l’amc metterà a disposizione per tutti coloro che non vorranno mancare alla festa della Calabria in tavola. I parcheggi e i servizi di mobilità, grazie alla partecipazione del Comune di Catanzaro, saranno gratuiti così come i parcheggi nei pressi della balconata di Bellavista e di piazza Duomo.