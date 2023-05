di Gianluca Albanese

SIDERNO – Si chiama “Special Football 2023” il torneo di calcio a cinque che vedrà la partecipazione di squadre di ragazzi diversamente abili provenienti da tutta l’Italia centromeridionale, che ha luogo questo fine settimana al centro sportivo Kampus di Siderno.

Si tratta di uno dei principali eventi in calendario dell’associazione “Special Olympics” rappresentata in zona dai Girasoli della Locride, sodalizio presieduto da Irma Circosta che ieri pomeriggio, insieme al vicesindaco di Siderno Salvatore Pellegrino e al consigliere con delega agli eventi sportivi Davide Lurasco, ne ha illustrato i contenuti nel corso di una conferenza stampa che ha avuto luogo nella sala consiliare del palazzo di città.

Un evento patrocinato dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria e, come ha ricordato il vicesindaco Pellegrino “dall’amministrazione comunale che fin da subito – ha detto – ha apprezzato il grande impegno quotidiano dei Girasoli della Locride”, mentre il consigliere Lurasco ha ricordato che “è la terza loro iniziativa che ospitiamo a Siderno. Abbiamo anche giocato con questi atleti – ha proseguito – e abbiamo perso perché sono forti. Ogni loro attività ci lascia una lezione di educazione civica e Special Olympics è la più grande organizzazione al mondo che si occupa di diffondere la pratica dello sport tra i ragazzi diversamente abili. Come ogni volta – ha concluso – sottolineo il considerevole indotto turistico dell’iniziativa, di cui beneficeranno le nostre strutture ricettive”.

In apertura del suo intervento la presidente Circosta ha ricordato l’ormai consolidato rapporto col Comune di Siderno, “città che – ha detto – ha intitolato il palazzetto dello sport alla nostra fondatrice Eunice Kennedy Shriver e ora Special Olympics conta società che vi hanno aderito in 180 Paesi del mondo. Noi, come Girasoli della Locride – ha proseguito – siamo fieri del lavoro svolto in questi quattro anni di attività che permette ai nostri atleti di vivere la propria socialità dopo la scuola, migliorare la propria autostima e trarne giovamento”.

Sull’evento di oggi e domani, la presidente ha ammesso che “la fase di preparazione è stata molto faticosa, ma grazie all’unione d’intenti con tante realtà istituzionali e associative puntiamo a un’ottima riuscita che permetterà quella rivoluzione culturale tipica del passaggio dall’Io al ‘Noi’ e offrirà un’immagine positiva della nostra terra”.

Saranno presenti i vertici nazionali e regionali di Special Olympics e, tra gli eventi collaterali, le delegazioni provenienti dalle altre regioni avranno modo di visitare la città di Gerace e la villa romana di Palazzi di Casignana.

Circosta ha altresì accennato al programma, col sabato pomeriggio dedicato agli incontri preliminari e alle visite guidate, mentre dopo la cena sociale avrà luogo lo spettacolo dei “Giocolareggio” e il concerto del cantautore Vincenzo Alia. Domenica mattina, invece, a partire dalle 9 avrà luogo la cerimonia ufficiale, con l’ingresso delle bandiere, del tedoforo e l’accensione del tripode. Poi, la disputa delle finali preceduta dallo spettacolo di danza della dance school di Renata Galea.

L’evento sidernese s’inserisce nel vasto calendario di iniziative di Special Olympics in tutta Italia, che si concluderà a Venezia e alle quali i Girasoli della Locride partecipano sempre in buon numero “nonostante – ha chiosato la presidente Circosta – non esistano in zona, autobus attrezzati con pedana per il trasporto dei nostri atleti in carrozzina”.