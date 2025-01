R. & P.

SIDERNO SUPERIORE – Nel quadro della costante attenzione verso il miglioramento della viabilità cittadina, sia in centro che nelle periferie, l’assessore ai Lavori Pubblici Maria Teresa Floccari ha espresso viva soddisfazione per la perfetta riuscita dei lavori di ripristino stradale e messa in sicurezza di Via San Leonardo nel borgo antico di Siderno Superiore, grazie ai quali oggi è possibile percorrere agevolmente quella che era considerata, fino a poco tempo fa, una stradina rurale poco sicura e non molto frequentata.

Si tratta di un intervento programmato da tempo dall’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Mariateresa Fragomeni, con la fattiva collaborazione del settore “Lavori Pubblici” dell’Area 3, dell’assessore alle Manutenzioni Carlo Fuda e della consigliera comunale Vittoria Luciano, finanziato dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile tra le misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, per un totale di € 104.500,00.

Nel dettaglio, i lavori hanno riguardato la realizzazione della pavimentazione stradale in calcestruzzo armato con rete elettrosaldata, la sostituzione della linea dell’acquedotto con nuove tubazioni al posto di quelle vecchie e ammalorate e la realizzazione di caditoie con griglie (e relative tubazioni) per la raccolta delle acque bianche.