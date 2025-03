R. & P. nota Il Direttivo Comitato Cittadino Aeroporto Crotone

CROTONE – Il fermo temporaneo di alcuni aeromobili SkyAlps sta causando ancora limitazioni alla continuità territoriale ancora operata con un aereo di soli 32 posti.

Oggi emergono ulteriori elementi preoccupanti che accentuano le difficoltà di mobilità per i cittadini crotonesi. Infatti, la compagnia, che opera con aeromobili da soli 32 passeggeri, sul proprio sito ha proposto tariffe estremamente elevate per oggi poichè ai crotonesi che desideravano raggiungere Roma veniva chiesto un costo di 129 euro per il biglietto di sola andata.

Questa situazione ha determinato un problema nella continuità territoriale, di cui abbiamo chiesto spiegazioni ad Enac, facendo sì che Crotone torni ad essere isolata e penalizzando ulteriormente i suoi cittadini. L’aumento dei costi e la riduzione della capacità operativa non solo limitano le opportunità di collegamento con il resto del Paese, ma rappresentano un serio ostacolo allo sviluppo economico e sociale dell’intera provincia.

Si precisa che per domani 8 marzo le tariffe applicate sono quelle previste nel decreto di imposizione degli oneri di servizio.

Bisogna individuate soluzioni immediate e strutturali per ripristinare un servizio aereo regolare, accessibile e sicuro. È indispensabile garantire la mobilità dei cittadini e tutelare il diritto alla continuità territoriale, evitando che l’isolamento di Crotone diventi una condizione permanente.

Il Comitato invita, pertanto, a un confronto costruttivo e trasparente sia con Sacal, Sky Alps ed Enac, con l’obiettivo di ristabilire un collegamento efficiente che permetta a tutti i cittadini di beneficiare di un sistema di trasporti moderno e sostenibile.