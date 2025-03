R. & P. nota del Direttivo Comitato Cittadino Aeroporto Crotone

Crotone festeggia un grande traguardo! Dopo le nostre segnalazioni ufficiali all’ENAC, siamo riusciti a ottenere una significativa riduzione del costo del biglietto aereo sulla tratta Crotone-Roma.Grazie alle nostre azioni, tra cui l’invio di una comunicazione per segnalare l’addebito delle addizionali comunali, oggi volare costa meno! Il prezzo del biglietto è stato abbassato a 56,38 euro, una conquista fondamentale per tutti i cittadini che utilizzano questa tratta.

Il Comitato Cittadino Aeroporto Crotone non smetterà mai di lottare per il diritto alla mobilità della nostra comunità! Questo risultato dimostra che la determinazione e l’unità possono portare a cambiamenti concreti.Continueremo a vigilare e a batterci per migliorare i collegamenti aerei di Crotone, affinché viaggiare sia sempre più accessibile per tutti! Crotone vola più in alto… e a un prezzo più basso!