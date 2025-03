L’impatto del fermo temporaneo degli aeromobili Sky Alps sui voli in continuità dall’aeroporto di Crotone

R. & P. nota del Direttivo Comitato Cittadino Aeroporto Crotone

CROTONE – La felicità dell’inaugurazione del bar nell’aerostazione pitagorica dura pochissimo poiché in una nota ufficiale ENAC viene annunciato il fermo temporaneo di alcuni aeromobili della compagnia Sky Alps, generando una situazione critica per la mobilità e la continuità territoriale nella provincia di Crotone. Le problematiche emerse, legate a gravi questioni di manutenzione, hanno portato al ritiro di 7 aeromobili dalla flotta.

Quanto accaduto ha comportato la repentina sostituzione dell’aereo operante il tratto Crotone Roma creando disagi per i cittadini crotonesi, che vedono ridursi significativamente le opportunità di collegamento con la capitale ed il resto del paese. Tale rimodulazione permetterà di far viaggiare soltanto 32 passeggeri sollevando interrogativi urgenti per la continuità territoriale di una provincia sempre più isolata.In questo contesto, diventa imprescindibile un intervento coordinato tra le autorità competenti, le istituzioni locali e la compagnia aerea, per identificare soluzioni immediate e strutturali che consentano il ripristino della regolarità dei servizi.

La continuità territoriale è un tema di fondamentale importanza per la provincia di Crotone, e la sua salvaguardia appare sempre più complessa alla luce della situazione attuale.

Il caffè che stamane abbiamo gustato in aeroporto è stato veramente amaro e siamo veramente perplessi e delusi da una gestione sempre più precaria del servizio di trasporto aereo operato dallo scalo pitagorico in cui il diritto alla mobilità quotidianamente è sempre più calpestato.