Sabato in casa con la Bagnarese a calcio a5, domenica a Catanzaro con l’11

LOCRI – Dopo il riposo della scorsa settimana, la squadra di calcio femminile di Locri Athena Nike riparte con una doppia partita in questo weekend; infatti sabato 1 febbraio le baby ragazze amaranto saranno impegnate in casa presso il campo di calcio a5 dei Salesiani, nel duro match col Bagnara per il campionato PGS di calcio a 5 under15 femminile.

Il giorno dopo invece, la prima squadra sarà in trasferta a Catanzaro, presso il Centro Federale, per la seconda giornata del campionato di calcio femminile FIGC di Eccellenza Calabrese contro l’U.S. Catanzaro.

Due appuntamenti importanti su cui la società locrese punta tanto, soprattutto saranno partite che faranno fare tanta esperienza alle ragazze, vivere alcuni momenti importanti sia a livello emozionale che di gestione della palla e delle difficoltà potrà far crescere il giovane gruppo locrese.