di Ivana Galluzzo, presidente Blusbarre(foto di Simona Masciaga)

SIDERNO – L’associazione Blusbarre ringrazia tutte le associazioni che hanno contribuito alla riuscita della seconda edizione di Libri nel blu. Un vero successo e un grazie di cuore alla Consulta presieduta da Giuseppe Caruso, ai pittori Anita Tarzia, Giusy Sergi, Sabina Catalano, Samantha Romeo e Girolamo Gullace, al prof. Carmelo Scordino con i suoi esperimenti, a Bruno Monteleone dell’associazione La macchina del Tempo che ci ha portato tra le stelle, all’associazione AGESCI Siderno 1 per la collaborazione ma soprattutto un caloroso grazie all’Associazione i Girasoli della locride, veri protagonisti della serata e alla dottoressa Antonella Iaschi per il lavoro svolto. Grazie inoltre all’assessore alla cultura di Siderno Francesca Lopresti e al comune di Siderno per averci dato l’opportunità, all’ ANPI, ai Senjor della Meglio Gioventù di Siderno e a Lentelocale che ci ha dedicato lo spazio giornalistico. Grazie ancora.