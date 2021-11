SIDERNO Locride Ambiente non ritira i rifiuti. Il Comune la diffida

R. & P.

Si avvisa la cittadinanza che, in questi giorni, la Società Locride Ambiente S.p.A. non è in grado di garantire il servizio di raccolta dei rifiuti per problematiche aziendali.

Sin da subito, si è provveduto, pertanto, a diffidare la Società e, nelle more, si sta procedendo a garantire il servizio, come da calendario, che sarà affidato temporaneamente ad un’altra Società.

Scusandosi per il disagio, l’Amministrazione Comunale invita i cittadini a continuare a collaborare nonostante le difficoltà ed a non rinunciare a differenziare.

L’amministrazione Comunale di Siderno