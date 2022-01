SIDERNO In un immobile confiscato la caserma dei Carabinieri Forestali

di Gianluca Albanese

SIDERNO – Una stazione dei Carabinieri Forestali a Donisi. La Giunta comunale di Siderno, con delibera n° 3 di mercoledì 19 gennaio, ha deciso di assegnare al Gruppo Regione dei Carabinieri Forestali “Calabria” (per destinarlo a sede di presidio fisso di Polizia a uso esclusivo delle attività istituzionali dell’Arma) un bene immobiliare confiscato alla criminalità organizzata e ubicato a Siderno nella popolosa frazione della zona Nord-Ovest della città, da qualche anno interessata da importanti opere di riqualificazione urbana.

Il regolamento comunale per l’assegnazione dei beni confiscati alla ‘ndrangheta era stato approvato con delibera dell’allora Commissione Straordinaria numero 192 del 30 ottobre 2014 e l’Agenzia Nazionale per i beni sequestrati e confiscati di Reggio Calabria ne aveva disposto il trasferimento al Comune con decreto del 4 maggio 2017, consegnandolo al patrimonio indisponibile dell’Ente in data 6 ottobre 2017 affinché venisse destinato a finalità sociali, da gestire direttamente o mediante concessione a terzi.

Oggi, la decisione dell’assegnazione ai Carabinieri Forestali che da qualche anno hanno accorpato il fu Corpo Forestale dello Stato, dandone immediata esecutività.