MINASI ASSESSORA E SENATRICE Bruni: “Occhiuto non dice niente?”

di Amalia Bruni*

“In Calabria le cose strane non capitano solo nella Sanità, purtroppo. La vicenda che riguarda l’Assessore Regionale Tilde Minasi, proclamata poi senatrice della Repubblica dal 2 dicembre 2021 suona come l’ennesima presa in giro per la nostra comunità. Ovviamente parliamo di due cariche incompatibili per cui tutti si aspettavano già da tempo che l’onorevole Minasi avesse optato per una delle due.

Naturalmente si è guardata bene dal farlo e probabilmente aspetterà l’ultimo giorno utile per decidere quale delle due intenda lasciare. In una situazione di questo tipo, visto che né il senso di responsabilità, né quello della misura hanno aiutato a scegliere, ci saremmo aspettati che a riportare la situazione alla normalità fosse stato il Presidente Occhiuto che ha tutti i poteri per farlo, costringendo l’Assessore a optare, oppure a dimetterla lui stesso.

Il paradosso è rappresentato dal fatto che Minasi oggi vota tranquillamente per eleggere il Capo dello Stato (facendo una cortesia alla Lega) e magari poi deciderà di rinunciare proprio alla carica di Senatrice. Capisco che tenere il piede in due staffe dà tante soddisfazioni ma è davvero così difficile rispettare le regole, le Istituzioni e i cittadini senza trovare sempre una maniera, un cavillo, un espediente per aggirarle? Prendere la decisione, relativamente a questa vicenda, tocca a lei presidente.

*: consigliera regionale