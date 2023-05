di Redazione

SIDERNO – Venerdì 2 giugno, in occasione della “Festa della Repubblica” a Siderno, sul lungomare delle Palme, dalle ore 8,30 in poi, si terrà la prima prova del “Campionato calabrese di gimkana in vespa 2023”.

I primi 3 classificati accederanno alla successiva tappa regionale così da concorrere alle finali nazionali.

L’evento è patrocinato dal Comune di Siderno, dalla Pro Loco e dal Vespa Club D’Italia.

Sono invitati a partecipare tutti i vespisti che abbiano una tessera di qualunque vespa Club D’Italia.